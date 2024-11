Dans Sebastian, Mikko Mäkelä plonge dans la vie de Max, écrivain qui travaille comme escort sous le pseudo de Sebastian.

Le cinéaste finlandais Mikko Mäkelä plonge avec empathie dans la vie de Max (Ruaridh Mollica, plein d’assurance et vulnérable à la fois), jeune écrivain ambitieux qui travaille comme escort masculin sous le pseudonyme de Sebastian. Max veut écrire un roman sur les travailleurs du sexe queer, mais à mesure qu’il s’enfonce dans son sujet -émotionnellement et physiquement – il s’y perd.



Max/Sebastian, un écrivain qui se perd dans son sujet…

Mikko Mäkelä utilise une caméra brute, naturaliste pour créer une atmosphère ambiguë, dans laquelle se fondent le glamour et la solitude, le désir et le vide. Mais au fur et à mesure que le film avance, une sorte de répétition s’installe et le conflit intérieur qui anime Max -qui décrit froidement ses escapades sexuelles rémunérées dans ses récits- perd de son urgence. Reste une exploration intrigante des désirs et des limites.