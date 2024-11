Kneecap, trio de rappeurs chantant en irlandais, s’offre un biopic musical revenant sur ses origines, en floutant la frontière entre fiction et réalité.

Après avoir vu Bohemian Rhapsody, Back to Black et Bob Marley: One Love, on avait plutôt envie d’écouter du Queen, Amy Winehouse ou les Wailers en sirotant une tisane. Mais après Kneecap, c’est plutôt de coke ou de kétamine dont on aurait presque envie. Dans ce biopic sulfureux, les trois membres de ce combo hip-hop irlandais controversé jouent leur propre rôle pour retracer l’origine de leur groupe.



Kneecap et le réalisateur Rich Peppiatt ne se soucient guère de la frontière entre la réalité et la fiction (Michael Fassbender n‘est PAS le père en cavale de Móglaí Bap). Ce qui ne veut pas dire que les anecdotes les plus folles relèvent forcément de la fiction. Au final, ce film musical percutant, un peu à la Trainspotting, reflète bien l’énergie et la révolte qui ont fondé Kneecap. Toutes les blagues ne sont pas très subtiles, mais au moins on ne s’ennuie pas.