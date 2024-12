Prix de la mise en scène à Cannes l’été dernier, Grand tour, de Miguel Gomes, explore avec malice le passé colonial de l’Asie.

De Bangkok à Saigon, Edward -un diplomate anglais de l’ombre en 1917- ne ménage pas ses efforts pour éviter sa future épouse Molly, bien qu’elle continue à le suivre partout sans faillir. Miguel Gomes a déjà exploré l’Afrique et son passé colonial dans les films Tabou (2012) et Les Mille et Une Nuits (2015). Aujourd’hui, il traverse l’Asie et un empire britannique rêvé dans un film qui se déroule dans la zone crépusculaire entre le présent et l’avenir, la réalité et la fiction.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On découvre ici un récit satirique d’un empire perdu. Ce film, prix de la mise en scène à Cannes, est une réflexion ludique sur l’idée que les Occidentaux se font de concepts tels que l’Asie, l’aventure et l’exotisme, mais sur un ton léger qui évite les connotations pédantes et condescendantes, post-coloniales, que beaucoup d’autres cinéastes véhiculent.