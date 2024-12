Dans Absolution, Liam Neeson reprend une énième fois son personnage d’homme d’un certain âge forcé de recourir à une violence extrême.

Liam Neeson veut-il qu’on oublie qu’il a porté des films comme La Liste de Schindler et Michael Collins et qu’il est apparu dans Star Wars, Batman Begins et Gangs of New York? S’agit-il d’une expérience artistique? Depuis le succès inattendu de Taken (2008), il a décliné une quinzaine de fois le même personnage d’homme d’un certain âge forcé par les circonstances de recourir à une violence extrême.



Dans Absolution -à ne pas confondre avec Retribution ou Memory-, il joue un criminel repenti atteint de démence pugilistique (ou syndrome du boxeur), qui espère accomplir quelques bonnes actions avant de sombrer complètement. Le réalisateur Hans Petter Moland ralentit l’action pour plus de drame et d’introspection contemplative. Mauvaise idée. Si Liam Neeson n’a pas le droit de se battre dans un film de Liam Neeson, il ne reste plus que des clichés et des intrigues insipides.