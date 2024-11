Dans Le Panache, José Garcia est un professeur de français charismatique qui aide un ado bégayant à s’ouvrir dans son club de théâtre.

Après un déménagement, Colin (Joachim Arseguel) et sa mère (Aure Atika) prennent leurs marques dans leur nouveau foyer. Marqué par un bégaiement souvent handicapant, Colin cherche à s’intégrer en s’inscrivant au club de théâtre, alors que sa mère renoue avec sa famille et ses copines d’enfance. Sans surprise, le chemin de Colin va croiser celui d’un prof de français tenace et charismatique (José Garcia) qui va l’aider à faire de ses limites une force.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Rien de particulièrement neuf dans Le Panache, teen dramédie à la française, mais une vraie attention à l’écriture des personnages secondaires, notamment la mère, aux prises avec les fantômes bien présents de son passé, jusqu’au renversement final des enjeux dramatiques, où Colin prend conscience qu’il y a des combats plus forts que le sien à mener à travers le parcours chahuté de son meilleur ami.