Dans En fanfare, Pierre Lottin et Benjamin Lavernhe sont deux frères que le destin a séparés, réunis par les hasards de la vie, et la musique.

Thibaut et Jimmy sont frères, unis par leur amour de la musique, désunis par leur placement à la naissance, dans une famille bourgeoise pour l’un, prolétaire pour l’autre. Alors que le premier est devenu un chef d’orchestre renommé, le second s’ennuie dans la fanfare de l’usine. Quand les hasards de la vie (un besoin de greffe) les réunit, ils voient se mettre en pratique les principes sociologiques développés par Bourdieu dans La Distinction.



Car des deux, c’est Jimmy qui a l’oreille absolue, et qui aurait dû atteindre le firmament. Si le scénario est par trop prévisible et ne lésine par sur le sentimentalisme, En fanfare vaut pour l’énergie de ses interprètes, Benjamin Lavernhe bien sûr, mais peut-être surtout Pierre Lottin, dont la trajectoire de comédien réchappé des Tuche émeut et réjouit.