Avec Crossing Istanbul, le réalisateur Levan Akin offre un nouveau film qui ouvre la voie vers plus d’empathie.

En Géorgie, un film sur l’éveil de l’amour entre deux danseurs masculins peut encore susciter de vifs débats et même des émeutes. C’est ce qui est arrivé à Levan Akin, avec son film primé And Then We Danced. Et il récidive dans Crossing Istanbul, non qu’il cherche à provoquer à nouveau des remous mais parce qu’il offre un autre récit, doux et subtil, qui ouvre les yeux et la voie vers plus d’empathie et de tolérance.



Une enseignante géorgienne à la retraite voyage vers Istanbul avec un jeune voisin maladroit en quête d’une vie meilleure afin de retrouver sa nièce disparue, qui aurait rejoint la relativement grande et particulièrement solidaire communauté trans stambouliote. Sans tomber dans la naïveté et les messages simplistes, Levan Akin et ses acteurs démontrent de manière poignante qu’il n’est jamais trop tard pour apaiser les choses.