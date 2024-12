Le documentaire No Other Land expose l’infamant travail de sape opéré par l’armée israélienne au sein d’une communauté palestinienne de Cisjordanie.

« On n’oublie pas l’endroit où on est né. Comment imaginent-ils qu’on va oublier? » Doublement primé lors de la dernière Berlinale, No Other Land a été réalisé par un collectif palestino-israélien de quatre jeunes activistes. Parmi eux, Basel Adra, un militant pacifiste palestinien de Masafer Yatta, une région semi-désertique de Cisjordanie, filme les tentatives répétées d’expulsion de sa communauté, installée là depuis des générations, par l’armée israélienne au fil des ans. Sous le prétexte fallacieux d’y établir une zone d’entraînement militaire, l’État hébreu multiplie en effet inlassablement les ordres de démolition à l’encontre de celle-ci, rasant régulièrement, et en toute arbitrarité, certaines habitations, et obligeant ainsi la population, singulièrement résiliente, à se réfugier dans des grottes insalubres avant d’entamer d’éternels travaux de reconstruction.



Au cœur de ce sisyphéen petit théâtre de l’absurde et de la violence, Basel rencontre un jour Yuval, un journaliste israélien qui le soutient dans sa lutte et ses démarches de sensibilisation. Une amitié inattendue naît bientôt entre eux, faite notamment de longues discussions complices, mais leur relation est constamment mise à mal par le fossé énorme qui sépare leurs conditions d’existence: alors que Basel, qui a fait des études de droit mais ne peut pas exercer, est menacé d’emprisonnement et confronté à une oppression et à un confinement permanents, Yuval, lui, reste libre de ses déplacements et continue à pratiquer son métier en toute sécurité…

Idéal impossible

« Ça va durer longtemps? Je vais passer ma vie à regarder comment on détruit ma maison. » Délibérément brut dans sa forme, No Other Land, documentaire aussi brûlant qu’édifiant, dépeint une réalité faite de brimades et d’humiliations, d’arrestations et d’expulsions, mais aussi de résistance et de manifestations. Dans les yeux de Basel, qui partage par ailleurs ponctuellement en voix off quelques-uns de ses souvenirs d’enfance, se lit un idéal de liberté aux allures de graal impossible. Il concentre à lui seul toutes les émotions exacerbées qui agitent ce territoire sans cesse menacé, confisqué et blessé: peur et découragement, colère et rage, souffrance et impuissance… Le tout traversé d’un désir profond de justice et de solidarité, d’un espoir fragile et d’une volonté farouche de ne jamais courber l’échine, même si la lassitude et la résignation guettent dangereusement. « Nous sommes des étrangers dans notre propre pays. » Tourné sur plusieurs saisons, entre 2019 et 2023, un témoignage courageux et glaçant, à la crudité frontale, qui résonne douloureusement avec la tragédie qui se joue aujourd’hui.