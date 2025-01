Le photographe et cinéaste Bruce Weber signe un portrait en parfaite adéquation avec la vie de Chet Baker, icône déchue du jazz.

« Chet Baker est le plus talentueux d’entre nous », a déclaré un jour Miles Davis à propos de son collègue qui allait devenir l’incarnation même du cool jazz. Seulement, le trompettiste et chanteur virtuose aux allures de James Dean était aussi un drogué à l’héroïne qui s’est jeté de la fenêtre de son hôtel d’Amsterdam en 1988 à l’âge de 58 ans. Le photographe et cinéaste Bruce Weber nous offre un portrait jazzy et rêveur de l’icône déchue.



Ce documentaire, réalisé en 1988 et qui vient d’être restauré numériquement, suit Chet Baker à la fin de sa vie. Les images -brutes et poétiques- flottent sur la langueur sensuelle de la musique de Baker qui, avec ses voix chuchotées et sa trompette douce, sonne aussi étrangère que mélancolique. Une balade audiovisuelle à travers des chambres d’hôtel sombres et des autoroutes ensoleillées, en parfaite adéquation avec la vie du Chet, fantasque et perdue.