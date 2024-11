Dans En tongs au pied de l’Himalaya, Audrey Lamy est une mère séparée d’un enfant à qui on a diagnostiqué un trouble du spectre autistique.

Pauline vient de se séparer du père de son fils, Andréa, à qui on a diagnostiqué un trouble du spectre autistique. Alors qu’elle jongle entre les petits boulots et sa propre famille dysfonctionnelle, prendre en charge les besoins de son fils s’avère d’autant plus ardu que cette année scolaire, aux portes de l’école primaire, revêt une importance toute particulière.



En tongs au pied de l’Himalaya, comédie dramatique signée John Wax (complice de Jean-Pascal Zadi ou Fabrice Éboué), n’évite pas les écueils du genre (bons sentiments, séquence “petits bonheurs du quotidien”, musique qui dicte les émotions), mais se distingue par sa sincérité, le regard à hauteur de parent porté sur le TSA, sa peinture des difficiles mais primordiales relations avec l’école, et l’implication du casting, emmené par Audrey Lamy et le jeune Eden Lopes.