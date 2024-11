Dans L’Art d’être heureux, Benoît Poelevoorde est un peintre parti chercher l’inspiration en Normandie. Pire croûte de l’année !

En roue libre comme jamais, Benoît Poelvoorde incarne un cliché ambulant de peintre constipé aux improbables errances logorrhéiques parti chercher l’inspiration et le bonheur en Normandie dans L’Art d’être heureux, dramatique comédie librement inspirée d’un roman de Jean-Philippe Delhomme.



Absolument allergique à tout sens du timing comique, le film prend la forme d’une enfilade jean-foutre de sketches à l’humour grabataire (à base essentiellement de bites, de chattes, de caca et de vomi…) infusé d’une niaise philosophie des petits riens du quotidien qui ferait passer Harry Cleven et Jaco Van Dormael pour Nietzsche et Spinoza. D’une effarante platitude, cette pignolade rance entre copains se traîne de simagrées embarrassantes en quiproquos désespérément mollasses. Pire croûte de l’année, haut la main.