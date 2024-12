Dans Sauve qui peut, Alexe Poukine plonge sa caméra dans le milieu hospitalier et se penche sur l’épuisement du personnel soignant.

Après l’excellent Sans frapper, Alexe Poukine revient avec Sauve qui peut, posant son regard perçant sur le milieu hospitalier. Elle se penche sur la façon dont on enseigne aux soignants l’art d’écouter les patients, à développer leur humanité dans le cadre de leur pratique. Dans un deuxième temps, elle questionne à travers un atelier de théâtre le soin que l’on prend des soignants, abîmés par l’institution.



La nécessité de prendre le temps et le recours à l’empathie semblent dérisoires au regard de l’épuisement des personnels soignants. Quelle place pour l’attention et l’écoute dans un système en surchauffe? Avec Sauve qui peut, Alexe Poukine s’interroge et nous interroge, collectivement: la bienveillance acquise des soignants peut-elle survivre à la maltraitance que leur inflige l’institution?