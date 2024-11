Le pire et le meilleur des sorties ciné: le côté creepy de Hugh Grant, des retrouvailles décevantes et une adaptation honteuse

Entre un Hugh Grant dans un film d’horreur, des retrouvailles décevantes entre Tom Hanks et Robin Wright et un film d’animation sur la Shoah, Focus Vif fait le point sur les sorties ciné de la semaine.

Que voir au cinéma cette semaine? Zoom sur les films qui sortent en salles ce mercredi 27 novembre.

Heretic (3/5)



Hugh Grant, affublé d’un cardigan démodé et de lunettes d’un autre âge, qui analyse les paroles du Creep de Radiohead ou distille des anecdotes sur le Monopoly, la polygamie et la Bible? Ce n’est pas vraiment ce que l’on attend d’un thriller en maison hantée, et c’est pourtant ce que proposent les réalisateurs Scott Beck et Bryan Woods, connus pour le scénario du blockbuster horrifique A Quiet Place (Sans un bruit). Intrigante sur le papier, cette histoire de deux jeunes missionnaires mormones prises au piège dans une joute philosophique avec leur hôte sociopathe n’arrive pas à convaincre totalement.

Lire la critique complète | Heretic: Hugh Grant dévoile son côté creepy dans un film d’horreur

Here (1,5/5)



Robert Zemeckis a toujours aimé exploré le potentiel des nouvelles technologies dans des films destinés au grand public. Comme dans Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Forrest Gump, récompensé par six Oscars. Avec Here, il n’atteint pas le niveau de son glorieux passé. On peut se demander quel élément est le plus bancal ici. Les effets spéciaux qui transforment Tom Hanks et Robin Wright en adolescents désincarnés? Le scénario faiblard? Les looks souvent atroces? Les clichés qui s’amassent à la pelle?

Lire la critique complète | Here: Robert Zemeckis organise les retrouvailles de Tom Hanks et Robin Wright, 30 ans après Forrest Gump

La Plus Précieuse des Marchandises (1/5)



Michel Hazanavicius, on le sait, n’est jamais aussi bon que lorsqu’il signe des comédies. Quand il se pique de réaliser des drames solennels frappés du sceau de la grande Histoire (le déjà très problématique The Search en 2014), c’est autrement plus épineux… Ainsi donc à nouveau aujourd’hui de La Plus Précieuse des Marchandises, indéfendable conte d’animation qui adapte le livre éponyme de Jean-Claude Grumberg.

Lire la critique complète | Marchandises: l’adaptation honteusement ratée du livre de Jean-Claude Grumberg par Michel Hazanavicius

A Different Man (3,5/5)



Dans A Different Man, conte de fées noir et humoristique sur les sosies, Aaron Schimberg se penche sans fard et sans préjugés sur Edward, un aspirant comédien qui subit une opération chirurgicale pour modifier radicalement son visage déformé. Sa nouvelle apparence lui ouvre des portes, sur scène et en dehors mais elle lui fait aussi prendre conscience de ce qu’il a perdu: sa véritable identité et la vie banale qu’il menait jusqu’alors.

Lire la critique complète | A Different Man : conte de fées à l’humour noir sur les sosies

Gloria! (2,5/5)



Venise, 1800. L’effervescence règne chez les orphelines de l’institut Sant’Ignazio alors qu’est annoncée la visite du nouveau pape. Parmi ces jeunes filles bien rangées, Teresa, une servante muette, se distingue par son incroyable sensibilité musicale. Avec Gloria!, son premier long métrage, Margherita Vicario souhaite tout à la fois mettre en lumière les musiciennes effacées par l’Histoire, dépoussiérer le film historique et régler son compte au patriarcat.

Lire la critique complète | Gloria!: un film pour remettre en lumière des musiciennes effacées par l’Histoire

Sebastian (3/5)



Le cinéaste finlandais Mikko Mäkelä plonge avec empathie dans la vie de Max (Ruaridh Mollica, plein d’assurance et vulnérable à la fois), jeune écrivain ambitieux qui travaille comme escort masculin sous le pseudonyme de Sebastian. Max veut écrire un roman sur les travailleurs du sexe queer, mais à mesure qu’il s’enfonce dans son sujet -émotionnellement et physiquement – il s’y perd.