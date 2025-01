Les sorties ciné de la semaine: le changement de style moyennement réussi de Franck Dubosc

Après le succès de Saltburn, l’acteur irlandais Barry Keoghan fait à nouveau des étincelles dans Bird d’Andrea Arnold. Une des pépites ciné de cette semaine.

Bird (4/5)

Bird, le nouveau film d’Andrea Arnold, est un conte de fées social, où brille Barry Keoghan en père immature et désinvolte.

Un ours dans le Jura (2/5)

Franck Dubosc change de registre. Une comédie volontairement pas familiale, dont certains gags patinent néanmoins autant que les roues du pick-up qui au début du film tente d’éviter le fameux ours.

We Live in Time (2/5)

Bien servi par Florence Pugh et Andrew Garfield, We Live in Time ne parvient pas à camoufler son manque de consistance.

Let’s Get Lost

Le photographe et cinéaste Bruce Weber signe un portrait en parfaite adéquation avec la vie de Chet Baker, icône déchue du jazz.