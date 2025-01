Avec Un ours dans le Jura, Franck Dubosc opère un changement de registre inattendu, en signant une comédie macabre teintée d’humour noir à la Fargo.

Une question (parmi deux ou trois autres) parcourt l’histoire du cinéma: comment faire disparaître un corps? C’est la question que se pose Franck Dubosc dans son nouveau film Un ours dans le Jura, opérant avec cette comédie macabre un changement de registre inattendu. S’il n’abandonne pas entièrement le confort des bons sentiments, il s’essaie à un genre plutôt anglo-saxon, une comédie policière teintée d’humour noir à la Fargo.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Il délègue toute ingéniosité au personnage de Laure Calamy quand il s’agit d’escamoter les corps, offre des seconds rôles décalés à Benoît Poelvoorde et Emmanuelle Devos, et se permet une résolution gentiment amorale. Une comédie volontairement pas familiale, dont certains gags patinent néanmoins autant que les roues du pick-up qui au début du film tente d’éviter le fameux ours.