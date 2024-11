Michel Hazanavicius rate l’adaptation de La Plus Précieuse des Marchandises, le conte sur la Shoah écrit par Jean-Claude Grumberg.

Michel Hazanavicius, on le sait, n’est jamais aussi bon que lorsqu’il signe des comédies. Quand il se pique de réaliser des drames solennels frappés du sceau de la grande Histoire (le déjà très problématique The Search en 2014), c’est autrement plus épineux… Ainsi donc à nouveau aujourd’hui de La Plus Précieuse des Marchandises, indéfendable conte d’animation qui adapte le livre éponyme de Jean-Claude Grumberg.



La Plus Précieuse des Marchandises, un conte sur un couple de bûcherons qui élèvent un enfant juif

Porté par la voix économe du regretté Jean-Louis Trintignant, il suit un couple de bûcherons misérables élevant un bébé juif jeté par la fenêtre d’un train menant à un camp de la mort. Littéralement écrasé par la musique envahissante d’Alexandre Desplat, le film, honteusement raté, se vautre dans un pathos indigne pour évoquer le spectre de la Shoah. Rendez-nous OSS 117…