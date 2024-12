Avec The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, la saga de Tolkien s’offre un film d’animation signé par Kenji Kamiyama.



L’impérialisme, le colonialisme et les rois bornés qui veulent jouer des coudes ont toujours existé. C’est ce que démontre aussi ce prequel en animation de Lord of the Rings. Helm Poing-de-Marteau, roi du Rohan, y affronte Wulf, prince héritier des Dunéens, plaçant ainsi sa fille Hera entre le marteau et l’enclume.



Visuellement, le film -qui apporte une touche féminine à l’univers presque exclusivement masculin de Tolkien- évoque un croisement entre la trilogie culte de Peter Jackson, Conan le Barbare et un anime japonais hyperactif. Les scènes de combat sont épiques, même si certains arrière-plans semblent avoir été coloriés à la hâte par un Hobbit. Malgré les clichés sur l’héroïsme et la grandiloquence exagérée des répliques, l’âme de la Terre du Milieu est bien présente. Avec même un caméo du magicien Saruman.