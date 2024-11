Dans A toute allure, Marco, steward dans une compagnie aérienne, tombe amoureux de Marianne, officier dans un sous-marin. Une variation enlevée sur la comédie romantique.

A toute allure commence comme un film d’aventure. Elle est officier dans un sous-marin, il est steward dans une compagnie aérienne. Les opposés s’attirant, ça tourne vite à la comédie romantique, et Marco et Marianne passent tout le film à se courir après pour mieux s’éviter, avant de succomber à l’amour. À toute allure est une drôle de variation sur le genre. Pas forcément drôle au sens comique, mais plutôt drôle au sens “surprenant”, notamment grâce à une direction artistique presque cartoonesque.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Si le rythme flotte un peu (un comble pour un sous-marin), et que l’on peut regretter que nos deux tourtereaux se croisent finalement peu, l’inversion des rôles usuellement dévolus au féminin et au masculin est savoureuse, tandis que l’abattage et le charme de Pio ­Marmaï et Eye Haïdara sont irrésistibles.