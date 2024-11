Dans La Vallée des fous, Jean-Paul Rouve fait le Vendée Globe au fond de son jardin. Une vraie galère.

Dans La Vallée des Fous, Jean-Paul, restaurateur au bout du rouleau à bien des niveaux, retourne habiter avec son père dans l’établissement de feue sa femme, avec sa fille de 10 ans. Soucieux de redresser la barre, il décide de s’inscrire à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe, et de la courir dans les conditions de la vraie course, à bord de son voilier échoué au fond de son jardin.



Jean-Paul fuit ses responsabilités, et tout le monde semble l’y encourager, tandis que devant l’écran, on s’interroge sur la folie qui l’a saisi, et semble avoir saisi Xavier Beauvois pour se retrouver dans cette galère dont il n’exploite ni le possible caractère comique, ni le potentiel dramatique, et finit par en faire une drôle de pub où rien ne sonne juste pour les sponsors usuels de la course.