Chaque année, un jury de journalistes spécialisés récompense le meilleur des arts de la scène (théâtre, danse, cirque, jeune public). Outre leurs nominations de fin de saison, les Prix de la Critique dévoilent leur nouveau nom et les nouveautés de la cérémonie 2019.

C'est le 23 septembre au Théâtre National à Bruxelles que seront dévoilés les lauréats des Prix de la Critique. Ce vendredi, le jury composé d'une dizaine de journalistes spécialisés en théâtre, en danse et en cirque (et dont Focus et Le Vif font partie) dévoile ces traditionnelles nominations pour la saison qui vient de s'achever (lire ci-après). Mais les organisateurs de ces récompenses uniques en Fédération Wallonie-Bruxelles, existant sous diverses appellations depuis 1952, annoncent des nouveautés pour cette nouvelle édition.

Les "Maeterlinck"

Tout d'abord un nouveau nom. Le cinéma belge a ses Magritte, les arts vivants auront désormais leurs Maeterlinck. En effet, ne dites plus "Prix de la Critique Théâtre-Danse-Cirque", mais bien "Prix Maeterlinck de la Critique Scènes". L'ASBL qui gère les Prix souhaite ainsi rendre hommage à l'écrivain et dramaturge Maurice Maeterlinck (1862-1949), à ce jour seul Belge à avoir été honoré du Prix Nobel de littérature (1911). Cette nouvelle appellation vient s'ajouter à la statuette dessinée par François Schuiten et remise depuis l'année dernière à chaque lauréat.

Par ailleurs, les Prix gagnent en visibilité puisque la RTBF retransmettra la soirée du 23 septembre en direct via sa plateforme Auvio. Fabrice Murgia, le directeur artistique du Théâtre National, qui accueille la cérémonie, assurera la mise en scène de l'événement.

Isabelle Pousseur © DR

Seize Prix

Une nouvelle catégorie consacrée au spectacle de comédie ou d'humour s'ajoute aux quinze prix habituellement remis chaque année. Quant au Prix Bernadette Abraté, récompensant un apport majeur aux arts de la scène, il revient cette année à Isabelle Pousseur, metteuse en scène et directrice-fondatrice du Théâtre Océan Nord, à Schaerbeek.