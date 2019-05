Lauréat du festival Émulation du Théâtre de Liège, le collectif La Station démontre dans Parc un réel savoir-faire sur le hors-champ. Un travail sonore et visuel au service d'une dramédie en aquapark.

Il y a d'abord le rire. Celui de voir ce quintette en tenues de néoprène, se préparant dans les coulisses d'un improbable et insoupçonné parc aquatique. Leur vie, c'est le jeu avec les animaux. On s'échauffe, on répète ses mouvements, on récapitule les consignes de sécurité al petite musique est bien rodée. On encourage le petit nouveau pour la première, on se dit qu'on fait un chouette boulot quand même et on s'élance derrière la cheffe d'équipe, un seau de poisson à la main. Derrière le volet mécanique, attendent Tatanka, l'orque...