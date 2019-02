Critique théâtre: Jeunes pousses sauvages

"Je suis vraiment content que vous soyez tous là." Selon les situations, cette phrase d'apparence anodine peut être le fait d'un sentimental sincère ou d'un faux-cul. En tout cas, dans On est sauvage comme on peut, ces quelques mots ont le don d'installer un malaise qui va se prolonger jusqu'à la fin du spectacle. Pourtant l'heure est à la fête, c'est l'anniversaire de Thomas (Thomas Dubot) et pour lui faire la surprise, sa compagne Léa (Léa Romagny, remarquée dans l'excellent J'abandonne une partie de moi que j'adapte de Justine Lequette) a invité un couple d'amis. Mais était-ce une bonne idée de conv...