La La Land domine de loin la course aux Oscars

Avec cette brassée spectaculaire, l'ode à Hollywood du jeune prodige de 32 ans rejoint Titanic de James Cameron et Eve de Joseph Mankiewicz au firmament du plus grand nombre de nominations.

Le film de science-fiction Arrival avec Amy Adams et Moonlight, drame de Barry Jenkins sur un jeune garçon noir et homosexuel, sont les deux autres films les plus cités avec chacun 8 nominations, a annoncé mardi au petit matin l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet ces prestigieuses récompenses.

Manchester by the Sea, avec Casey Affleck dans le rôle d'un homme hanté par un drame et soudainement forcé de s'occuper de son neveu, Hacksaw Ridge de Mel Gibson, Hidden Figures, Lion, Fences et le western moderneHell or High Water étaient également finalistes dans la catégorie meilleur film.

Casey Affleck, Ryan Gosling, Denzel Washington qui a mis en scène et interprète Fences, Viggo Mortensen en père utopiste et Andrew Garfield dans le film sur la Seconde Guerre mondiale Hacksaw Ridge, étaient en lice pour la statuette de meilleur acteur.

Chez les comédiennes, Isabelle Huppert, déjà lauréate d'un Golden Globe au début du mois, s'est hissée dans la sélection du prix de la meilleure actrice.

Consécration pour Huppert

Si elle remportait la statuette, elle serait la troisième actrice française à réussir cet exploit après Marion Cotillard, lauréate pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme (2008), et encore nommée pour Deux jours, une nuit (en 2015), faisant suite à Simone Signoret, primée pour Les chemins de la haute ville en 1959. Elle serait la quatrième si l'on inclut l'actrice américaine née en France Claudette Colbert (New York-Miami, 1934).

"C'est extraordinaire, je suis très heureuse", a déclaré Isabelle Huppert sur la radio RTL en réaction à sa nomination.

Dans le sulfureux Elle, elle joue une femme d'affaire brutalement violée chez elle mais qui au lieu de se laisser aller à la déprime se met à traquer son agresseur, à jouer un jeu érotique avec lui. Ce film de Paul Verhoeven, réalisateur de Basic Instinct et Total Recall, est une adaptation d'un roman de Philippe Djian.

La légendaire actrice de 63 ans, qui avait jusqu'alors gagné tous les prix possibles et imaginables en France et ailleurs dans le monde, n'avait que peu récolté de prix aux Etats-Unis. Son Golden Globe et cette nomination représentent la consécration d'une carrière hors pair pour cette Meryl Streep à la française, qui dit n'avoir peur de rien au cinéma.

Elle fera concurrence pour la statuette à Amy Adams, qui joue une linguiste confrontée à des extra-terrestres dans Arrival, à Ruth Negga (Loving), Natalie Portman qui incarne magistralement la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans Jackie, Emma Stone qui incarne une actrice en devenir qui tombe amoureuse dans La La Land, et Meryl Streep en cantatrice qui chante faux dans Florence Foster Jenkins.

Après deux ans de polémique sur le manque de diversité de la sélection aux Oscars, l'Académie a cette fois-ci nommé des films où jouent beaucoup d'acteurs afro-américains comme Fences avec Denzel Washington et Viola Davis (nommée dans la catégorie second rôle féminin) ou Moonlight (Mahershala Ali et Naomie Harris sont retenus pour les prix du second rôle masculin et féminin respectivement).

Octavia Spencer, déjà oscarisée pour The Help en 2012, est également candidate à l'Oscar du meilleur second rôle pour Hidden Figures, sur l'aventure de femmes scientifiques afro-américaines lors de la conquête spatiale.

Le Britannique aux origines indiennes Dev Patel est quant à lui en lice pour Lion, film bouleversant sur un enfant indien adopté par un couple australien et qui part à la recherche de sa famille biologique.

On notera aussi la présence deMa vie de Courgette et La Tortue rougedans la catégorie meilleur film d'animation.