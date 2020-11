Suite aux dernières mesures gouvernementales, la finale du Concours Circuit -initialement prévue le 12 décembre au Botanique-, est finalement reportée au samedi 30 janvier 2021.

L'ASBL Court-Circuit, organisatrice de l'événement, "espère pouvoir maintenir cette nouvelle date afin de faire découvrir (ses) talentueux·se·s finalistes et de révéler enfin l'heureux·se gagnant·e de cette édition historique". Après un plusieurs étapes de qualification, les quatres projets finalistes sont Benni, Jakbrol, Tukan et Twin Toes.

Cette nouvelle date veut assurer la visibilité des artistes auprès des professionnels du secteur: "L'enjeu du Concours a toujours été d'offrir aux artistes sélectionnés un maximum de visibilité, en leur donnant l'opportunité de se produire devant un jury conséquent composé de professionnel·le·s actif·ve·s dans le secteur musical en Belgique francophone." Devant les incertitudes pour la finale et compte tenu des jauges qui seront potentiellement très limitées début 2021, celle-ci sera envisagée comme un événement "réservé aux pros". Un livestream sera par contre mis en place en partenariat avec le Botanique, pour permettre aux curieux de suivre la soirée.

Les prochains mois seront malgré tout assez remplis pour les finalistes avec des résidences coachées, des captations live, conseils en tout genre... Du côté de Focus, nous vous proposerons prochainement des interviews de chacuns des finalistes, que vous pourrez retrouver sur notre site dans les semaines à venir.

