Concours Circuit: les photos des tiers de finale, et les quatre finalistes connus!

Les photos de Van's Ography, avec M. Chuzi, Onha et Tuvalu à l'Atelier 210; Benni, Jakbrol et Tukan au Belvédère; et Brümes, Johnny & Charly Ciccio et Twin Toes au Delta. En outre, on connaît les quatre finalistes depuis ce vendredi.