Jakbrol, Laryssa Kim, Macgray, M. Chuzi et Tukan ont tous les cinq été sélectionnés pour participer à cette édition pas comme les autres du Concours Circuit. Ils joueront tous les cinq au Brass, à Forest, ce samedi 19 septembre, devant un public restreint au jury. On fait le tour de ce line-up qui promet d'être très aérien.

"Le dernier concours, promis", ironisait-il à l'annonce de sa sélection. Bête de concours (vainqueur de Du F. dans le texte en 2017, grand prix de la Sabam au concours "Imagine" en 2015, champion de Belgique de "Slam Poetry" en 2014), Jakbrol entre dans le Concours Circuit par la grande porte, fier du carton Virus qui cristallisait les frustrations du confinement et l'a mené jusqu'au plateau de Jean-Luc Reichmann.

On lui a déjà déroulé le tapis rouge dans les pages du magazine, ainsi que sur la scène de notre festival Focus Music Box cet été. L'Italo-Congolaise Laryssa Kim devrait logiquement faire bonne impression avec son électro onirique qui "mêle une démarche de chercheuse acousmatique avec une chaleur soul". Sacré programme!

Le voyage sonore promet d'être également intense en compagnie de Macgray, le producteur bruxellois affectionnant particulièrement les morceaux qui montent lentement en puissance. Lui qui se revendique de Nils Frahm, Brian Eno ou encore Rone, a eu le temps de présenter son premier album au Fuse et au Botanique avant le confinement. Il est déjà passé par le Concours Circuit au sein du groupe TOTM, en 2016.

Leçon de groove en perspective avec le "géant à huit têtes" M. Chuzi, soit autant de musiciens qui évoluent entre afrobeat, funk et psyché. C'est instrumental, mais c'est surtout extrêmement dansant. Tout comme Jakbrol, on a également affaire à des bêtes de concours, puisqu'ils ont remporté le concours Sound Track BXL 2019.

Le dernier des cinq groupes -par ordre alphabétique- qui se présentera au Brass est Tukan, un jeune projet instrumental qui joue une "musique électronique lancinante sans ordinateur" et regroupe des membres de Saudade, Indigo Mango et Boucan. Ils citent Tortoise et BadBadNotGood parmi leurs influences, et ça se ressent assez bien dans le tempérament très jouette de leurs compos aux titres iconoclastes comme Crapaud blanc ou Bugsplat.

