Quand les séries font des hors-la-loi des héros

Billy The Kid (Tom Blyth) – Epix, 2022 (inédit en Belgique)

Replacé dans l’histoire de l’immigration états-unienne, loin des clichés du western auxquels il est copieusement rattaché, le Billy the Kid de Michael Hirst retrouve couleurs et nuances. Il est incroyablement attachant, fragile, guidé par un code moral -sa sensibilité au sort des plus faibles et des laissés-pour-compte de la conquête de l’Ouest- l’envoie régulièrement se frotter ou se fracasser sur les représentants de l’oppression raciste, sexiste et de l’ordre imposé par les plus forts. Son éthique est scandée par ces mots justifiant ses actes funestes: « It matters to me » (« pour moi c’est important »).

Andor (Diego Luna) – Disney+, 2022

Issu d’une galaxie lointaine il y a fort longtemps, Andor est une exception de ces nouvelles figures héroïques, mais il en partage les enjeux. Sombre, bourré de contradictions et de violence pas toujours rentrée, Andor a été un tueur cynique, apolitique, avant de devenir révolutionnaire. Questionnant au passage les plaies béantes de son passé, ce voleur glisse irrésistiblement du bon côté de la Force et intègre la Rébellion face à l’Empire. Au surplus, son héroïsme de rédemption n’a pas sauvé que la Galaxie: il a sorti, le temps d’une saison, les séries dérivées Star Wars de leur marasme.

Nell Jackson (Louisa Harland) dans Renegade Nell – Disney+, 2024

Aidée par son propre Gemini Cricket, Billy Blind, qui lui confère des forces surnaturelles, Nell met en déroute quantité de forces du mal: la caste des puissants et des possédants, garants de l’injustice sociale, et les démons ancestraux qu’ils convoquent pour maintenir leur domination. En écrivant ce personnage qui plonge dans ­l’héroïsme de cape et d’épée, Sally Wainwright prolonge et sublime les préoccupations qui habitent ses précédents personnages: comment du sentiment d’impuissance le plus trivial générer une force et une dignité collective pour ­triompher des injustices et des inégalités?

Machine (Margot Bancilhon) – Arte, 2024

Pour la série créée par Fred Grivois (L’Intervention), Machine est une sorte d’équivalent du « héros sans nom » de Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone. Figure anti-héroïque au passé mystérieux, poursuivie par les services de l’État, elle passe « du combat solitaire à la lutte solidaire« , pour reprendre les termes du réalisateur. Sa maîtrise du kung-fu face aux nervis lancés par le patron d’une usine quasi délocalisée renvoie à l’histoire d’un art martial conçu par les plus démunis pour se défendre des exactions seigneuriales. Elle est le glaive vengeur et le bras séculier d’une classe ouvrière qui retrouve sa noblesse.

Lucy Mc Lean (Ella Purnell) dans Fallout – Prime Video, 2024

Dans l’adaptation du jeu vidéo emblématique, Lucy, rescapée du massacre de l’Abri 33, s’aventure hors de celui-ci et quitte les codes qui y régissent la vie commune pour tenter de retrouver son père et l’arracher des griffes de Lee Moldaver. En chemin, elle croisera la Goule et surtout Maximus, deux renégats à leur façon. Mais surtout sa quête, jalonnée de trahisons, de duperies et de confrontations, révèlera en elle une autre dimension que celle de la « bonne fille » qu’elle fut jadis. À mesure qu’elle réalise la part funeste qui a nourri ses privilèges, elle défie ceux-ci pour retrouver la certitude d’une humanité douée de bonté.