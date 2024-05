En télé ce soir: Petite nature, un film à hauteur d’enfant

Révélé à la Semaine de la Critique cannoise en 2021, le film Petite nature de Samuel Theis est à voir ce vendredi soir sur France 4.

Drame De Samuel Theis. Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin. 2021.

En cette période de festival de Cannes, les excellents films révélés en leur temps sur la Croisette se bousculent sur le petit écran. C’est le cas notamment de Petite nature de Samuel Theis, coréalisateur de Party Girl (Caméra d’or en 2014) et acteur d’Anatomie d’une chute (Palme d’or l’an dernier). Révélé à la Semaine de la Critique cannoise en 2021, ce drame social filmé à hauteur d’enfant inscrit son action dans le nord-est de la France. Johnny, ange blond de 10 ans, y est le témoin de la vie sentimentale agitée de sa mère. Cette année, il intègre la classe d’un jeune titulaire qui croit en lui et lui ouvre la porte d’un autre rapport à la vie…



On pense à Bourdieu, aux romans d’Édouard Louis et de Nicolas Mathieu, voire même à Didier Eribon, face à Petite nature, film jusqu’au-boutiste où un enfant sensible issu d’un milieu défavorisé rêve d’ascension sociale au contact d’un instituteur encourageant. Un récit d’apprentissage tendre et cruel à la fois, porté par un regard d’une infinie justesse.