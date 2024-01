Iris et les Hommes: une comédie sur l’adultère qui ne va pas assez loin

“Vous avez pensé à prendre un amant?” Iris aime se dire que tout va bien dans sa vie personnelle, mais il suffit d’une séance chez l’ostéopathe pour rompre les digues. Il faut dire que pour Iris, vie conjugale et vie sexuelle ne riment plus ensemble depuis longtemps. Pour ne pas s’étioler, elle va devoir se reconnecter avec son désir. Avec Antoinette dans les Cévennes, Caroline Vignal pouvait compter sur l’incroyable charisme de Laure Calamy pour porter son séduisant portrait de femme au bord de la crise de nerfs. Si cette nouvelle réalisation réserve quelques scènes charmantes, le tout tourne un peu à vide, ouvrant de jolies pistes formelles malheureusement vite délaissées. C’est souvent drôle (et sexy), mais on aurait aimé s’aventurer plus loin dans cette comédie décomplexée de l’adultère.



