Helen Mirren bluffante en Golda Meir

L’inoxydable Helen Mirren se livre à un assez radical et bluffant exercice de transformation dans ce drame biographique réalisé par Guy Nattiv (Skin avec Jamie Bell, en 2018) où elle incarne Golda Meir, ancienne Première ministre d’Israël, durant l’épisode décisif et tendu de la guerre du Kippour en 1973. Réflexion angoissée sur le pouvoir aux inévitables résonances actuelles, le film, à la solennité très théâtralisée, hésite entre le portrait de femme, la leçon de géopolitique et l’exercice formaliste hyper léché (des ralentis dramatisants d’un goût parfois un peu douteux). Mais son atmosphère claustrophobe et anxiogène, évoluant dans d’épaisses volutes de fumée, finit par créer quelque chose de l’ordre d’une intrigante et stimulante hypnose.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.