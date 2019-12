Ce week-end avaient lieu les 32e Europen Film Awards. La soirée a été marquée par la domination de The Favourite de Yorgos Lanthimos qui est reparti de Berlin avec huit statuettes.

Le film de Yorgos Lanthimos, The Favourite, ressort grand gagnant de cette 32e édition avec huit récompenses obtenues dont celui du Meilleur film européen. Son actrice principale, Olivia Colman, est repartie de la capitale allemande avec le titre de Meilleure actrice européenne. Elle avait déjà été récompensée de l'Oscar, un peu plus tôt dans l'année. Du côté des hommes, c'est l'Espagnol Antonio Banderas qui a été choisi par les membres de la European Film Academy pour son rôle de Salvador Mallo dans Dolor y Gloria. Le film évènement de cette fin d'année, Les Misérables du français Ladj Ly, n'est pas reparti bredouille et quitte Berlin avec le prix de la Découverte européenne. Autre française, la réalisatrice Céline Sciamma est quant à elle la lauréate de l'EFA du Scénariste européen pour son très adulé

Le palmarès complet FILM EUROPEEN/EUROPEAN FILM 2019 THE FAVOURITE Royaume-Uni, Irlande REALISE PAR Yorgos Lanthimos ECRIT PAR Deborah Davis & Tony McNamara PRODUIT PAR Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday & Yorgos Lanthimos COMEDIE EUROPEENNE/EUROPEAN COMEDY 2019 THE FAVOURITE Royaume-Uni, Irlande REALISE PAR Yorgos Lanthimos ECRIT PAR Deborah Davis & Tony McNamara PRODUIT PAR Ed Guiney, Ceci Dempsey, Lee Magiday & Yorgos Lanthimos DECOUVERTE EUROPEENNE/EUROPEAN DISCOVERY 2019 - Prix FIPRESCI LES MISÉRABLES France REALISE PAR Ladj Ly ECRIT PAR Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti PRODUIT PAR Christophe Barral & Toufik Ayadi DOCUMENTAIRE EUROPEEN/EUROPEAN DOCUMENTARY 2019 FOR SAMA Royaume-Uni, USA REALISE PAR Waad al-Kateab & Edward Watts PRODUIT PAR Waad al-Kateab FILM D'ANIMATION EUROPEEN/EUROPEAN ANIMATED FEATURE FILM 2019 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS Espagne, Pays-Bas REALISE PAR Salvador Simó ECRIT PAR Eligio Montero & Salvador Simó PRODUIT PAR Manuel Cristobal, José Fernández de Vega & Bruno Felix ANIMATION Manolo Galiana COURT METRAGE EUROPEEN/EUROPEAN SHORT FILM 2019 THE CHRISTMAS GIFT CADOUL DE CR?CIUN Roumanie, Espagne, fiction, 23 min ECRIT & REALISE PAR Bogdan Mure?anu PRODUIT PAR Bogdan Mure?anu, Vistor Dumitrovici & Eduardo M Escribano Solera REALISATEUR EUROPEEN/EUROPEAN DIRECTOR 2019:Yorgos Lanthimos pour THE FAVOURITE ACTRICE EUROPEENNE/EUROPEAN ACTRESS 2019:Olivia Colman dans THE FAVOURITE ACTEUR EUROPEEN/EUROPEAN ACTOR 2019:Antonio Banderas dans PAIN AND GLORY SCENARISTE EUROPEEN/EUROPEAN SCREENWRITER 2019:Céline Sciamma pour PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU PHOTOGRAPHIE EUROPEENNE/EUROPEAN CINEMATOGRAPHY 2019Robbie Ryan pour THE FAVOURITE MONTAGE EUROPEEN/EUROPEAN EDITING 2019Yorgos Mavropsaridis pour THE FAVOURITE DECOR EUROPEEN/EUROPEAN PRODUCTION DESIGN 2019Antxon Gómez pour PAIN AND GLORY COSTUMES EUROPEENS/EUROPEAN COSTUME DESIGN 2019Sandy Powell pour THE FAVOURITE COIFFURE-MAQUILLAGE EUROPEEN/EUROPEAN HAIR & MAKE-UP 2019Nadia Stacey pour THE FAVOURITE MUSIQUE ORIGINALE EUROPEENNE/EUROPEAN ORIGINAL SCORE 2019John Gürtler pour SYSTEM CRASHER SON EUROPEEN/EUROPEAN SOUND 2019Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova & Laurent Chassaigne pour A TWELVE-YEAR NIGHT EFFETS SPECIAUX EUROPEENS/EUROPEAN SPECIAL EFFECTS 2019Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen & Torgeir Busch pour ABOUT ENDLESSNESS EUROPEAN FILM ACADEMY LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDWerner Herzog EUROPEAN ACHIEVEMENT IN WORLD CINEMA AWARDJuliette Binoche EUROPEAN ACHIEVEMENT IN FICTION SERIES AWARDBABYLON BERLIN EUROPEAN CO-PRODUCTION AWARD - Prix EURIMAGES 2019Ankica Juri? Tili? PRIX DU PUBLIC/PEOPLE'S CHOICE AWARD 2019 FOR BEST EUROPEAN FILMCOLD WAR ZIMNA WOJNA Pologne, Royaume-Uni, France REALISE PAR Pawe? Pawlikowski

Audry Losada Valle