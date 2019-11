4 star star star star star

DRAME/POLAR | Ladj Ly filme la réalité de la banlieue française dans un polar sous haute tension, un film lucide à l'urgence dénuée de complaisance. Magistral.

Quand on lui demande dans quelle mesure les choses ont changé depuis La Haine, le film de Mathieu Kassovitz qui exp(l)osait la banlieue française en 1995, Ladj Ly a cette réponse laconique: "La Haine est sorti en 1995, et parlait de violences policières et d'une bavure. Vingt-quatre ans plus tard, Les Misérables parle de violences policières et d'une bavure. Donc, j'ai tendance à dire que les choses n'ont pas plus évolué que ça."

