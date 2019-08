Maradona, grandeur et décadence

Asif Kapadia, le réalisateur de Senna et Amy, boucle sa trilogie documentaire sur le succès et son envers vicié avec Diego Maradona, portrait en montagnes russes du plus grand mais aussi du plus controversé footballeur de tous les temps. Autopsie d'un mythe vivant.

© AP / Press Association Images

Le 5 juillet 1984, l'Argentin Diego Maradona, alors âgé de 23 ans, déboule en Italie, au SSC Napoli, pour un montant de tous les records. Durant les années qui suivent, il affole les compteurs et enflamme les stades, jusqu'à décrocher le statut de véritable dieu vivant. Mais le succès a un prix. Et celui que s'apprête à payer celui que l'on surnomme justement "El pibe de oro" (le gamin en or) est particulièrement salé... Cette épopée humaine et sportive hors du commun, le Londonien d'origine indienne Asif Kapadia s'en empare aujourd'hui à la manière d'un détective privé, taillant dans plusieurs centaines d'heures d'images inédites pour tenter de lever le voile sur le mystère Maradona, et approcher au mieux la vérité d'un homme coupé en deux.

...

