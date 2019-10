3 star star star star star

DRAME/BIOPIC | Du pole dancing à l'arnaque de clients naïfs, le chemin tout tracé d'un groupe de strip-teaseuses new-yorkaises va mener à la fortune mais avec le risque d'un détour par la case prison...

Inspiré d'une histoire vraie, Hustlers situe son action parallèlement à l'envol des traders de Wall Street puis à leur crash spectaculaire quand la crise survient. Il travaille le lien entre sexe et argent de manière intelligente, comme peut le faire aussi -mais différemment- la série télévisée The Deuce. Il y ajoute les thèmes de l'amitié complice, du rêve matériel, du contrôle et d'un féminisme sans dérive puritaine. C'est à la fois drôle, outrageant, satirique et tragique, joué par des comédiennes au top et filmé d'une manière organique par une réalisatrice-scénariste à suivre.