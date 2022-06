Critique ciné : Irréductible, Jérôme Commandeur en super-fonctionnaire

Fonctionnaire un jour, fonctionnaire toujours. Vincent Peltier a trouvé LA planque au service des Eaux et Forêts. Seulement voilà, le gouvernement s’est mis en tête de dégraisser le mammouth et Vincent se retrouve visé par une chef de cab’ coriace qui cherche à encourager les démissions. C’est sans connaître le dévouement à la cause de Vincent, prêt à toutes les mutations: Mulhouse, Sangatte, le pôle Nord et, s’il le faut, la région parisienne. Jérôme Commandeur, comédien à l’humour plutôt élégant et sérieusement caustique sous ses airs bonhommes, s’en donne à cœur joie avec ce anti-héros, super fonctionnaire, dézinguant au passage les sous-doués de la fonction publique comme ses détracteurs. Dommage qu’il semble parfois un peu s’excuser d’être à la réalisation de son propre film.



