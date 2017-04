L'auteur de Trainspotting planche sur un prequel en plusieurs épisodes

Le nom d'Irvine Welsh est sur toutes les lèvres en ce début d'année, et ce depuis la sortie de T2: Trainspotting, la suite du film culte paru en 1996. Il y a quelques semaines, l'écrivain et scénariste écossais annonçait le lancement de la production d'Ibiza87, une série racontant l'avènement de l'acid house à travers les yeux de 3 DJ's britanniques.

En cette période où le recyclage de l'univers d'anciens films fait fureur (on pense notamment aussi à Star Wars), Irvine Welsh a décidé qu'après nous avoir montré le futur de Renton, Sick Boy, Spud et Begbie, il était maintenant temps d'en apprendre plus sur la jeunesse des protagonistes tourmentés de Trainspotting. Pour cela, il s'est associé avec le producteur Andrew MacDonald, avec qui il a déjà travaillé sur les deux premiers volets, pour réfléchir à l'adaptation de son livre Skagboys sorti en 2012 qui raconte comment les personnages principaux sont devenus addicts à différentes drogues.

Ce ne serait par contre pas un troisième film, mais plutôt une série en plusieurs épisodes qui verrait le jour. En ce moment, les deux instigateurs du projet sont à la recherche de jeunes acteurs pour remplacer Evan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle et Ewen Bremner, mais ils ne semblent pas pressés puisqu'ils ont déclaré au journal The Scotsman qu'ils voulaient attendre de voir si l'engouement autour de T2: Trainspotting était suffisant que pour se relancer dans l'aventure.

Mais Irvine Welsh ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il avait déjà déclaré vouloir créer un nouveau film basé sur son livre The blade artist sorti en 2016 et qui raconterait uniquement la vie de Begbie.