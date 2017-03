L'auteur de Trainspotting bientôt de retour avec une série sur l'acid house

Une série sur l'acid house, ce style musical né à la fin des années 1980, va bientôt voir le jour. Son nom, Ibiza87, fait référence à l'année où les DJs anglais Paul Oakenfold, Nicky Holloway et Danny Rampling se sont rendus sur l'île réputée pour ses fêtes à n'en plus finir. Ce voyage réalisé il y a 30 ans a été un tournant dans la carrière des trois artistes.

À travers les périples de ces 3 DJs, les scénaristes Irvine Welsh et Dean Cavanagh et les réalisateurs Leo Pearlman et Danny Pots raconteront la naissance de l'acid house et sa popularisation dans les rave party. Paul Oakenfold a d'ailleurs déclaré: "Notre voyage à Ibiza date d'il y a 30 ans et depuis, beaucoup de choses se sont passées: la naissance de la dance music telle qu'on la connaît aujourd'hui en club et en festival. C'est vraiment super de pouvoir célébrer ça avec ce projet et ma tournée mondiale cette année qui évoque la même chose: trois générations de dance music."

Le communiqué de presse parle de cette sortie comme étant le lien entre le film 24 Hour Party People qui nous emmène voir la scène rock de Manchester et Straight Outta Compton, consacré au groupe de rap N.W.A.

Évidemment, la bande-son des différents épisodes de cette série sera assurée par Oakenfold, Holloway et Rampling qui sélectionneront les morceaux, qui seront par la suite disponibles sous la forme d'une compilation.