La saga Star Wars vivra pendant encore au moins 15 ans

Lors de la conférence Scale: The Future of Tech and Entertainment qui s'est déroulée à Santa Monica aux États-Unis, le président de Disney, Bob Iger, a notamment évoqué le futur de la saga Star Wars. Après avoir acheté la société de production Lucasfilms en 2012 pour plus de 4 milliards de dollars, Disney va tout faire pour rentabiliser au maximum cet investissement.

Bob Iger a déclaré que l'univers de la saga pourrait être exploité pendant encore au moins 15 ans, soit plus de 40 ans après la diffusion du premier épisode sorti en 1977.

Le patron de Disney a également évoqué le prochain spin off de la saga qui sera consacré à Han Solo et qui est actuellement en tournage. Ce film se déroulera 10 ans avant le premier épisode de la saga: À New Hope et racontera 6 années de la vie du personnage interprété par Harrison Ford.

Enfin, il est revenu sur le 8e épisode qui verra le jour en décembre 2017 en précisant qu'il ne serait pas modifié malgré le décès de l'actrice Carrie Fisher, qui interprétait la Princesse Leia. Si elle ne mourra pas à l'écran, Bob Iger a également promis que les studios Disney n'auraient pas recours aux techniques utilisées dans Rogue One pour recréer numériquement son visage.