La fête de clôture de Recyclart interrompue par la police

La fête de clôture marathon de la maison d'art Recyclart à la station Bruxelles Chapelle a été prématurément interrompue pendant la nuit de samedi à dimanche après l'intervention de la police en raison de tapage nocturne et de bagarres, comme rapporté par La Dernière Heure et Sudpresse ce week-end. De plus, le bâtiment ne répondait pas aux normes de sécurité en matière de lutte contre l'incendie.