Cannes: Sur la naissance des cartels colombiens, un anti-Narcos aux accents ethnologiques en ouverture de la Quinzaine

Le film est inspiré d'une histoire vraie, annonce sobrement l'ouverture. Et pour cause. Situant son action à la pointe nord de la Colombie entre la fin des années 60 et le début des années 80, Les Oiseaux de passage retrace la naissance d'un empire, celui des cartels de la drogue, à travers le destin mortifère de deux clans indigènes Wayuu amenés presqu...