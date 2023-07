Sur la branche: un joli quatuor d’acteurs pour cette comédie douce-amère

Mimi a bientôt 30 ans et vit sa vie sur un fil, celui qui la maintient en équilibre juste au-dessus de la folie. Tout juste sortie d’une unité psychiatrique, elle trouve un petit boulot à l’occasion duquel elle croise le chemin d’un avocat déchu, franchement bougon et sérieusement déprimé. Ensemble, ils vont mener l’enquête sur la culpabilité d’un prévenu, et peut-être, surtout, sur leur place dans la société, avec leurs failles et leurs fragilités. Leur deux solitudes vont s’apprivoiser et les amener à lier une relation amicale nourrie par leurs incertitudes. Cette comédie douce-amère pâtit d’un rythme décousu et d’un ton flottant, ratant quelque peu sa cible, mais vaut pour son casting, emmené par l’excellente jeune comédienne Daphné Patakia, vue dans Benedetta mais aussi dans la série Ovni(s), et complété par Benoît Poelvoorde, toujours émouvant quand il vacille, Agnès Jaoui, impeccable, et le désormais incontournable Raphaël Quenard, figure atypique du jeune cinéma français.



