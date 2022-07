Avignon : Coups de cœur au Pont

Le festival d’Avignon, version « In » -soit la programmation officielle- se terminait ce 26 juillet. Pour le Off, le clap de fin, c’est, pour les derniers théâtres, ce 30 juillet. Retour sur une édition marquée par l’engagement et la passion (et la canicule) en quelques coups de cœur belges (liste non exhaustive) à revoir chez nous.

One Song, de Miet Warlop

Pour nous, le festival avait commencé par le spectacle performatif de Miet Warlop, One Song (lire la critique ici). Un spectacle qu’on assume avoir adoré, mais que certain aimeront passionnément détester. Un spectacle qui poussait le corps des comédiens -danseurs et musiciens- jusqu’à la folie, jusqu’à l’épuisement ultime, et avec lui, le corps et l’esprit du spectateur. Un spectacle intense, qui interroge les limites de l’art, les limites de la passion, les limites de l’engagement, les limites de la vie.

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

A revoir chez nous à partir du 01 octobre 2022 (Gand), autres dates et infos ici.

Flesh, de la compagnie Still Life

Flesh, de la Compagnie Still Life, donné dans le In également, nous a définitivement (re)conquise, ainsi que toute l’assemblée du Gymnase du Lycée Mistral d’Avignon (lire la critique d’Estelle Spoto parue dans nos pages à sa création ici. Spectacle sans parole, nourri d’émotions, de corps et de cœur, il présente quatre tableaux qui disent nos solitudes et nos combats quotidiens, chambre d’hôpital aux priorités différées, opérations esthétiques tragico-comiques, jeu de réalité virtuelle un peu trop personnel et émotionnel, enterrement larmoyant et sanglant.

FLESH scenario Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, Thomas Van Zuylen, conception et mise en scene Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, mise en espace et en mouvement Sophie Leso avec Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola, Jonas Wertz scenographie Aurelie Deloche assistee de Rudi Bovy, Sophie Hazebrouck accessoires Noemie Vanheste costumes Camille Collin lumiere © Christophe Raynaud de Lage

Reprise au Festival de Liège les 13 et 14 février 2023 et aux Tanneurs du 18 au 23 avril 2023, toutes les infos ici.

Lilith(s), de Lylybeth Merle

Lilith(s), de Lylybeth Merle nous avait touchée, là, haut perchée et bien à l’abri de la Garden Party des Doms (lire notre critique ici) Spectacle en cours de création, il ne manquera pas de séduire un public varié, chacun pouvant puiser un bout de vie, un bout de soi, un bout de vrai, un bout de chemin dans ce récit très personnel d’une transition d’identité comme un retour vers soi et vers ce qui nous fait, d’abord et avant tout.

© Barbra Buchmann

Second Souffle, de Morgane Raoux

Dans Second Souffle, Morgane Raoux raconte son histoire. La pièce est tirée de son roman « Je ne souffle pas, je chante ». C’est l’histoire d’une petite fille des HLM, qui découvre la clarinette comme on découvre la liberté. Qui s’en fait son ami de toujours. Qui s’en fait son compagnon d’infortunes et de douleurs passagères, pour se construire une vie à la hauteur de sa sensibilité, de son humanité, de son immense talent. Sur scène, l’artiste elle-même est accompagnée du très pluriel Nicolas Wanczycki. Un carré noir au sol, quelques chaises, grandes et petite. Un foulard. Deux personnes. Et une clarinettes. Un spectacle sur le souffle, de joie, de résilience, de simplicité.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Du 30 mars au 02 avril 2023 à Bruxelles, toutes les informations ici.

Forces, de Leslie Mannes

Forces telluriques, forces magnétiques, forces féminines, forces hypnotiques. Forces, de Leslie Mannes, c’est un peu tout ça. La danseuse et chorégraphe s’était dans cette création de 2019, reprise à Avignon aux Hivernales, de nouveau associée de Thomas Turine et Vincent Lemaître aux sons et lumières. Sur scène, trois femmes puissantes, énergisantes et forcément dansantes, amplifiée par un jeu de lumière, réel quatrième personnage de la pièce. La musique live, puissante elle aussi, sublime cette chanson cathartique, vivante, terrienne et hypnotique. Leslie Mannes sera en création au printemps prochain à MARS (Mons Arts de la Scène) avec la version 2022 des Rituels du désordre, soit une danse inspirée des bacchanales et rites carnavalesques qui invitera le public à danser aussi. Une expérience collective et immersive dans l’univers explosif, pulsionnel et puissant de l’artiste.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Toutes les infos sur les dates des spectacles de Leslie Mannes, en ce compris les ateliers pour Rituels du désordre, ici.

ICE, de Bahar Temiz

Côté danse dense, ICE de Bahar Temiz est captivant de force, lui aussi. Présenté en petite forme dans la Garden Party des Doms, il est un solo pour femme et cordes qui décrit par le corps et la performance inénarrable d’autres performances tout aussi inénarrables, celles des voyageurs de l’extrême, tels ces découvreurs du début du XXème siècle qui n’hésitaient pas à retourner plusieurs fois sur des lieux où ils avaient failli mourir pour en revenir transformés pour toujours. Sur scène, Bahar Temiz est seule. En combinaison blanche translucide, elle dispose ses cordes, avec lesquelles elle dansera, se couvrira, ira au bout d’elle-même. En voix off, des récits de voyageurs. ICE, irradiant de transformation et de puissance, est à découvrir en forme longue dans boîte noire cet automne à Bruxelles.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Les 5 et 6 octobre au KVS, toutes les infos ici.

Koulonisation, de Salim Djaferi

Koulounisation, de Salim Djaferi, c’est un coup de poing en douceur, recherche documentaire, documentée et sémantique sur l’origine du mot colonisation. . Comment on dit colonisation en arabe? Vaste sujet, qui englobe toute l’essence du terme en lui même. Sur scène, un homme, des planches de polystyrène, du jus de betterave et beaucoup, beaucoup de pédagogie et d’humour et de calme. Pour provoquer questionnement et bouillonnement chez le spectateur, invariablement. Nécessairement.

© Thomas Jean Henri

Au Rideau de Bruxelles du 29 novembre au 09 décembre, toutes les autres dates belges ici.