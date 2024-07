Patience mon amour retrace, en tranches de 2 minutes, le parcours difficile d’un couple de femmes pour obtenir une PMA.

Lancée sur Instagram pour sa première saison, Patience mon amour, série à l’écriture finement politique et féministe, autour du parcours difficile d’un couple de femmes pour obtenir une procréation médicalement assistée (PMA), arrive sur la platforme d’Arte. Inspirée par son expérience, la réalisatrice Camille Duvelleroy nous plonge par épisode de deux minutes dans le quotidien d’Alice et Gabrielle, désormais bientôt mamans et aux prises avec d’inévitables questions, abordées avec un humour tendre et enlevé.



Comment faire famille lorsqu’on ne tient pas dans le cadre normé? Comment équilibrer vie professionnelle et vie privée? Comment aborder les injonctions et se répartir l’amour maternel? Comment réagir aux maux de bébé? Dans un dédale administratif qui donne le vertige, le couple en mesure l’impact sur son équilibre émotionnel et affectif, appuyé par un confinement qui a ses côtés étouffants, même quand on s’aime. à la touchante complicité qui anime Sophie de Fürst et Isabelle Joly répond les apparitions toniques de Lio en mamy craquante et de Romane Bohringer en coach plutôt animée.