Les dix livres de poche à glisser dans sa valise cet été

De Piri Thomas, éditions 10/18, traduit de l’anglais (États-Unis) par Romain Guillou, 480 pages.

Né d’une mère cubaine et d’un père portoricain, l’auteur (1928-2011) a traîné ses basques d’adolescent dans le Spanish Harlem de l’après-guerre. Moins dépeint que d’autres, le quartier trouve dans ces mémoires une vivacité et une épaisseur authentiques. Entre bagarres, addictions, pauvreté, prison et rédemption, Thomas interroge son identité en tension: celle d’un homme noir et latino-américain dans un New York peu enclin à accepter les différences. – A.R.