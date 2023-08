Pour le retour de Soda, un album archétypal de la série

David Solomon, dit Soda, le flic new-yorkais qui n’ose pas dire qu’il est flic et se fait passer pour un pasteur, est de retour. Né il y a 40 ans dans Spirou des textes de Philippe Tome et du crayon de Luc Warnant, ce dernier fut remplacé trois albums plus tard par Gazzotti qui assura une dizaine de numéros jusqu’à un treizième sorti il y a 10 ans, cette fois dessiné par Dan. Depuis, plus rien, si ce n’est la mort de Tome et l’attente d’un 14e tome posthume, toujours avec Dan, qui a visiblement du mal à sortir de terre. En attendant, Dupuis n’aimant pas le vide, l’éditeur a fait appel, pour un one-shot non numéroté (mais où la référence à l’album 13 a disparu!) à son dernier faiseur en date, Olivier Bocquet, pour écrire un Soda sur mesure à… Gazzotti. Retour donc aux années 90 et à un Soda archétypal, qui se suspecte lui-même d’être un tueur en série! Du petit-lait pour Gazzo, et du plaisir un brin Canadra Dry pour les lecteurs, certes un peu perdus, mais en manque.

