Dour Festival : les tips du samedi

Comme chaque jour pendant le festival de Dour, on vous partage nos bons plans concerts.

Odezenne

On aime d’amour le trio bordelais. Depuis l’album Dolziger str. 2, en 2015, Alix, Jaco et Mattia ont trouvé la formule magique d’une pop alternative, à la fois sensible et frondeuse, combinant fulgurances poétiques et dérapages électro. En début d’année, ils sortaient encore un nouveau sommet, avec 1200 mètre en tout, assurément l’un des albums française de 2022.



@ La Petite Maison dans la Prairie, 21h

Lala &ce

Véritable ovni de la scène rap française, touche-à-tout faussement dilettante, Lala &ce ne cesse d’intriguer, avec son flow cotonneux et ses prods hallucinées.



@ The Last Arena, 18h

Makaya McCraven

Que le jazz se retrouve sur une scène baptisée Labo en dit long sur une musique qui n’a cessé, sinon de se réinventer, en tout cas de chercher de nouvelles pistes, retrouvant une nouvelle pertinence. Le batteur Makaya McCraven (et son label International Anthem) en est un bon exemple, refusant de choisir entre classicisme et sorties de route plus modernes.



@ Le Labo, 22h

Clara!

Si vous êtes à Dour, on vous conseille de ne pas rater le set reggaeton décalé de la productrice espagnole, basée à Bruxelles. (Et si vous n’y êtes pas, rendez-vous à la Focus Music Box où Clara ! jouera le 27 juillet).



@ La Chaufferie, 20h30

Laurent Garnier

Oui, Laurent Garnier, encore et toujours. Parce que même après plus de trente ans de carrière, la venue du « parrain de la French Touch » (appelation contrôlée) reste un événement.



