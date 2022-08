Pendant quatre ans, l’occupation temporaire des anciennes casernes d’Ixelles aura donné lieu à une effervescence culturelle et associative enthousiaste et jouissive. Mais il est aujourd’hui temps de dire au revoir au See U avant une réaffectation des lieux pendant tout un week-end de rendez-vous musicaux, cinéma (organisé par le Kinograph) et familiaux en plein air.

Au See U, Ixelles. www.see-u.brussels