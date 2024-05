Steve Albini, producteur indie rock légendaire, est mort

Steve Albini avait produit notamment les albums de Nirvana, PJ Harvey, Pixies, mais aussi des Belges Cocaine Piss ou Dead Man Ray. Il est mort d’une crise cardiaque, âgé de 61 ans.

Steve Albini, leader du groupe Shellac et producteur légendaire, est décédé ce mercredi, d’une crise cardiaque. Il avait 61 ans. Et un CV parmi les plus impressionnants de la musique rock américaine, marquant de son empreinte une bonne partie de la musique indie.



On lui doit par exemple la production de disques aussi emblématiques que le Pod des Breeders, Surfer Rosa des Pixies, In Utero de Nirvana ou encore le Rid of Me de PJ Harvey.

Connu pour son intransigeance, et ses coups de gueule, il avait mis au point sa propre éthique de travail et sa vision bien arrêtée d’un son rock : la plus brute et rêche possible, se contentant, disait-il, de capter l’énergie en appuyant sur la touche REC. Une vision minimaliste qui lui a permis d’enquiller les projets, travaillant aussi bien pour les stars du rock que pour des groupes encore confidentiels.

Ont ainsi défilé dans son studio aussi bien Jon Spencer que Ty Segall, Low, The Jesus Lizard, etc. Et même des formations belges comme Dead Man Ray (l’album Cago en 2002), ou plus récemment les Gantois de Raketcanon, les Liégeois de Cocaine Piss et la bassiste Farida Amadou.

Cofondateur de Shellac, né en 92, il devait partir prochainement en tournée pour promouvoir To All Trains, le premier album du groupe en 10 ans.