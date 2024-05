L’utopie électro du Horst festival fête ses 10 ans

Du côté de Vilvorde, Horst est devenu l’un des événements électro incontournables du calendrier. Avec une formule bien à lui, mêlant art, architecture et musiques aussi pointues que festives. Alors qu’il célèbre cette année ses 10 ans, l’un de ses fondateurs, Jochem Daelman, pointe cinq moments marquants de l’histoire d’un festival pas comme les autres.

C’est quasi à guichets fermés (il reste encore quelques places pour ce jeudi) que se déroulera la prochaine édition du Horst, du 9 au 11 mai prochain, à Vilvorde. Une nouvelle preuve que la formule du festival électronique a trouvé son public. Et ce, sans mobiliser forcément de grosses têtes d’affiche. Certes, le retour du légendaire duo dubstep composé de Skream et Benga fera assurément l’événement. Mais au-delà, la programmation, copieuse, joue surtout la carte de l’indé (Ben UFO, Octa Octa, etc.) de la découverte (la Londonienne Zakia Sewell, la DJ d’origine syrienne LazerGazer, l’Américaine BaeBae…) et des talents locaux (de Lefto à Soumaya Phéline, en passant par Le Motel ou les humeurs amapiano de Goldenzebora). Et toujours, en mêlant à la musique, des projets artistiques et architecturaux.

Alors qu’il célèbre cette année ses 10 ans, on a demandé à l’un de ses fondateurs, Jochem Daelman, de pointer cinq moments marquants de l’histoire de ce festival pas comme les autres.

NewCastle – Assemble (2017)

« Les cinq premières éditions se sont déroulées au château d’Horst à Holsbeek. Quand on n’a plus pu utiliser la cour intérieure de l’édifice, à cause de travaux de rénovation, on s’est retrouvé face à un vrai souci. Jusqu’à ce que le studio Assemble, gagnant du Turner Prize britannique, dégoupille le problème avec leur projet NewCastle. Jusqu’à aujourd’hui, cela reste peut-être la meilleure scène que l’on a pu construire. »

Lakeside Dancers Club – Atelier Bow-Wow (2018)

« En 2018, nous avons invité le bureau d’architecture japonais Atelier Bow-Wow à concevoir une scène pour le festival. Ils ont imaginé le « Lakeside Dancers Club ». Une construction fantastique que l’on a réalisée à travers des workshops, qui ont mobilisé plus de 25 jeunes venus d’un peu partout dans le monde. Pour eux, comme pour nous, ce fut une expérience qui a changé notre vie. Ce workshop d’une dizaine de jours est à la base de ce qu’on fait encore aujourd’hui dans notre Atelier, qui est un peu le cœur battant de la communauté qui s’est construite autour du Horst. »

Final Stage – Gijs Van Vaerenbergh (2018)

« Ce bel abri jaune et intimiste est l’oeuvre de Gijs/Van Vaerenbergh et leurs étudiants en architecture. Le duo d’artistes-architectes formé par Pieterjan Gijs et Arnout Van Vaerenbergh a pris en main la curation de la partie artistique des cinq premières éditions de Horst. Leur vision sur le potentiel d’un espace, la manière de l’utiliser, continue de toujours nous inspirer. »

The way earthly things are going, d’Emeka Ogboh (2019)

« En 2019, nous avons déménagé sur le site Asiat, à Vilvorde. A l’origine, notre nouveau QG était une ancienne caserne de l’armée, aujourd’hui transformée en un tout nouveau quartier de la ville. L’ancien domaine militaire abandonné est un peu le contraire de l’ambiance verte et romantique du château d’Horst. De plus, l’endroit est marqué par la présence de deux tours de refroidissement assez iconiques. Cette année-là, on a eu la chance de pouvoir présenter une oeuvre d’art dans l’une des deux. Ce fut une expérience qui a tiré des larmes aux visiteurs. »

No One Is An Island – développé par Onkruid & Karel Burssens – dj-set de Job Jobse (2021)

« Cette édition du festival a eu lieu quelques semaines à peine après la réouverture de la vie sociale, après la longue crise du Covid. L’énergie était assez folle. La musique, la fête, les festivals… Clairement, tout cela avait fortement manqué. Cette édition a changé Horst. Et depuis, cette frénésie et le sentiment de liberté qui l’accompagne, ont toujours resté aussi intense. »