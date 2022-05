© DR / studio canal

Soixante-sept jours. Les derniers d’un génie incompris. À Auvers-sur-Oise, où il est soigné par le docteur Gachet, Vincent Van Gogh vit douloureusement la dégradation de son état mental. Il lui reste la perspective d’une histoire d’amour avec Marguerite, la fille de son protecteur. Il lui consacrera plusieurs de ses ultimes tableaux… Révélé au Festival de Cannes voici 31 ans, le Van Gogh de Maurice Pialat est une des œuvres majeures du cinéaste français et un des films les plus singuliers consacrées à un artiste. La stupéfiante incarnation de Jacques Dutronc (césarisé pour le rôle) est pour beaucoup dans sa réussite exemplaire. On connaissait le rare potentiel d’intensité de l’acteur depuis le bouleversant L’important c’est d’aimer de Zulawski en 1974. Il offre ici une création bouleversante, signant le portrait saisissant d’un Van Gogh au brûlant crépuscule de son existence. La caméra de Pialat, tout à la fois exigeante, scrutatrice et ouverte à la moindre sensation, joue à merveille de ce prodigieux instrument.